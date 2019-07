Afacerea acestui iesean va ingenunchea McDonald's si KFC! Reteta secreta a gigantilor americani a fost descoperita de un tanar bucatar

KFC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Tanarul a muncit in strainatate si dupa ce a revenit in Iasi a decis sa deschida o afacere • A decis sa schimbe perceptia fata de mancarea fast-food si a depus un proiect pentru a primi banii de la stat necesari infiintarii afacerii • A semnat deja contractul de finantare si in acest an va demara investitia cu banii primiti de la stat • "Cred ca este un produs nou pentru Iasi. Am descoperit o metoda prin care pot vinde mancare sanatoasa, chiar si faimosii burgeri", sustine tanarul antreprenor Programul Start-Up Nation s-a dovedit a fi un real succes si in acest an. Sute de antreprenori din Iasi au beneficiat de sumele disponibile in cadrul programului, iar in acest an un numar la f ...