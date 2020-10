AFACEREA care a avut vanzari RECORD pe timp de pandemie: Mulți romani și-au luat animale de companie

Vânzările la hrana pentru animale au înregistrat creșteri de 20% față de 2019, după ce în timpul epidemiei mulți români și-au luat animale de companie, anunță MEDIAFAX.

Mulți români s-au simțit singuri în timpul restricțiilor impuse de autorități în acest an și și-au luat animale de companie. Aceasta este concluzia la care au ajuns proprietarii de pet-shop-uri, după ce s-au uitat peste vânzările din ultima vreme.

Alina Hoanoş studiază Publicitate la Cluj, iar în pandemie a adoptat două pisici. Spune că, deşi i-au plăcut mereu animalele, abia când s-a văzut acasă mai multă vreme s-a hotărât să aibă animale de companie.

„Am două pisicuţe. Pe una dintre ele am adoptat-o acum trei luni, atât are, că am luat-o de mică şi pe a doua am adoptat-o săptămâna trecută sau acum două săptămâni. Mie îmi plac pisicile şi sunt o iubitoare înrăită de animale şi îmi doream, într-adevăr, o pisică de mai multă vreme. Într-adevăr, pe perioada în care am fost închişi am simţit nevoia mai acută de prezenţa unui animal care să-mi distragă atenţia”, a spus Alina Hoanoş.

Oana Toma lucrează la un pet-shop şi susține că vânzările au crescut, însă oamenii investesc acum doar în strictul necesar.

„Au fost creşteri în sensul că, v-am spus, oamenii şi-au mai cumpărat animaluţe. O creştere a vânzărilor faţă de anul trecut, undeva la 20%. Creşterile vin din hrană. Accesoriile au scăzut. Anul ăsta, în a doua jumătate a anului, faţă de anul trecut, cu vreo 50%. Dacă înainte intra un om în magazin şi mai achiziţiona o zgardă sau o jucărie, acum mergem doar pe hrană”, spune Oana Toma.