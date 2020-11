Afacerea indemnizatiilor de crestere a copilului: Cum au reusit mai multi escroci sa pacaleasca statul roman cu 1,7 milioane de euro

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Calarasi au efectuat, marti, 3 noiembrie, un numar de 50 de perchezitii domiciliare, pe raza judetelor Calarasi si Ilfov si a municipiului Bucuresti, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals ...