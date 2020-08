Afacerile Antibiotice Iasi, sustinute in plina pandemie de exporturile din primele sase luni. Profitul brut a scazut

Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB) a inregistrat in primul semestru din acest an un profit brut de 19,35 milioane lei, in scadere cu 22% fata de cel din perioada similara din 2019, cand a fost de 24,92 milioane lei, potrivit rezultatelor raportate vineri. 50% din cifra de afaceri a companiei este reprezentata de exporturi.