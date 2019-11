Afacerile ministrului Culturii cu statul − peste 140 de contracte in doar doi ani. Valoarea contractelor depașește suma de 681.000 de lei / EXCLUSIV

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a obținut prin firma pe care o deține peste 140 de contracte cu statul în perioada 2018 - 22.11.2019. Valoarea contractelor se ridică la peste 681.000 lei. Bogdan Gheorghiu are contracte și cu primării conduse de colegii săi din PNL, asta chiar după ce a intrat în politică, în 2016, când a devenit parlamentar (de pildă cu Primăria Suceava, condusă de Ion Lungu, sau Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, condusă de Mihăiță Negură).

Bogdan Gheorghiu, cel care conduce frâiele culturii române din 4 noiembrie 2019, este un politician bine conectat la bugetul statului român. Premierul României, Ludovic Orban, îl aprecia drept un „om care știe să administreze bugete, să asigure prioritățile în domeniul culturii și mai ales este deschis dialogului”[1]. Și a dovedit asta în primul rând pentru propriul buzunar.

SC B. G. Media, firma lui Gheorghiu

Conform datelor la zi obținute de la Oficiul Național al Registrului Comerțului la solicitarea STIRIPESURSE.RO[2] aflăm că Bogdan Gheorghiu este asociat unic la compania B. G. Media SRL și îl are ca persoană împuternicită în calitate de administrator pe Valentin Huianu-Airinei. Activitatea principală este cea de difuzare a programelor de televiziune (Bucovina TV). Compania apare și în declarația de interese semnată în 12.06.2019 și în declarația de avere din 12.06.2019, postate ambele pe site-ul Camerei Deputatilor[3].

Parcursul profesional

Aflăm din CV-ul lui Gheorghiu din Parlament[4] că a coordonat Bucovina TV în calitate de „realizator cât şi director de programe, manager şi proprietar al postului” până în 2014, moment în care se retrage din lumina reflectoarelor. În 2016 intră în politică în Partidul Național Liberal și ajunge parlamentar de Suceava, iar în 2019 ministru al Culturii.

În toată această perioadă contractele de publicitate cu primăriile și instituțiile din zona Sucevei s-au derulat în continuare. Din datele aflate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice aflăm că în perioada 2018-22.11.2019 firma lui Gheorghiu a încheiat un total de 144 de contracte cu diverse instituții ale statului, de la primării la muzee până la asociații, centre culturale sau direcții.

Servicii prestate

În privința serviciilor prestate ele sunt clasificate astfel: servicii de promovare; cartonaș ilustrat cu „Mesaj de Sărbători”; transmisiune evenimente culturale Comuna Dumbrăveni; servicii de informare și promovare a activităților proiectului cultural „Crăciun în Bucovina”; videoclip „Mesaj de Sărbători” Consiliul Local Salcea; servicii de promovare TV „Sărbătorile de Iarnă 2018-2019”; mesaj de felicitare/urare sărbători de iarnă; servicii de publicitate pe postul de televiziune Bucovina TV – filmare; producție și difuzare o știre; servicii de promovare bursa locurilor de muncă pentru absolvenți; servicii de publicitate și promovare pe postul de televiziune Bucovina TV - filmare, producție și difuzare; servicii de publicitate pentru Evenimentul Suceava Air Show; promovare evenimente organizate în Cacica pe 14-15 august; servicii de promovare festival internațional de folclor „Întâlniri Bucovinene”, editia a XXX.

Contractele

În cei doi ani, 2018 și 2019 (până în 22.11.2019), Bogdan Gheorghiu a câștigat prin firma sa contracte cu statul în valoare de 681.706 lei, fiind înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice un număr de 144 de contracte.

În anul 2018 suma cumulată a fost de 152.009 lei, fiind 77 de contracte. În anul 2019 (până la 22.11.2019) suma cumulată a fost de 150.997 lei, fiind înregistrate 65 de contracte. Aceste contracte au fost realizate prin cumpărare directă.

Separat de acestea se remarcă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (la anunțuri de atribuire la anunțuri de participare) două contracte cu Primăria Suceava, condusă de Ion Lungu de la PNL.

Un contract, sub cod CPV principal 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2), având număr de referință 14179, este în valoare de 231.300 lei. Denumirea contractului: publicitate TV+act adițional nr. 1 prel. 4 luni. Număr, data: 26580+act adițional nr. 1/3 aug. 2018. Obiectul contractului îl constituie producerea de spoturi TV, difuzare spot TV și asigurare spaţiu de emisie. Ofertant câștigător: B. G. Media.

Un alt contract, sub cod CPV principal 79341000-6 servicii de publicitate (Rev.2), având număr de referință 4244792_2019_PAAPD1067443, este în valoare de 147.400 lei. Denumirea contractului: contract de servicii de publicitate TV. Număr: 20094. Data: 20 iun. 2019. Obiectul contractului îl constituie producerea de spoturi TV, difuzare spot TV și asigurare spaţiu de emisie. Ofertant câștigător: B. G. Media.

De precizat este faptul că firma B. G. Media SRL are mai multe contracte cu instituțiile publice și în alți ani. Ele urmează să fie obținute, instituțiile fiind solicitate în acest sens cu întrebări.

Bogdan Gheorghiu: „Rog sms”

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, nu a răspuns la telefon când a fost contactat pentru un punct de vedere, cu toate că am încercat insistent să luăm legătura cu el din 27 noiembrie 2019. La primul telefon ne-a transmis un sms: „rog sms”; după ce i-am explicat tema generală și i-am spus faptul că dorim să luăm legătura nu ne-a contactat. A doua zi, în 28 noiembrie, am sunat din nou la telefon. Ne-a trimis din nou mesajul „rog sms”. A treia zi, în 29 noiembrie, i-am trimis un set de întrebări prin sms, dar tot nu a răspuns, cu toate că a văzut mesajul pe WhatsApp.

O „știre” despre ziua comunei Moara, județul Suceava

Pentru relatări de la ziua comunei Moara din 2018 Bucovina TV a primit suma de 1.500 de lei. În contract condițiile erau: 2 știri de promovare beneficiind de 15 difuzări fiecare, spot de promovare cu durata de 30'' - 70 difuzări, difuzare material de promovare de 1h 30'' cu ocazia organizării evenimentului „Ziua comunei Moara” din data de 19.08.2018.

Iată transcriptul pentru o „știre”[5]:

Prezentatoarea TV: Cântec, joc și voie bună: de toate acestea au avut avut parte duminică, 19 august, locuitorii comunei Moara la prima ediție a zilei comunei. Marea sărbătoare a adunat un număr impresionant de localnici, care au asistat la un regal folcloric susținut de mai mulți interpreți, dar și ansambluri apreciate din județ.

Voce: La festivitățile prilejuite de ziua comunei Moara au participat și prefectul Sucevei, Mirela Adomnicăi, senatorul Virginel Iordache, dar și subsecretarul de stat în ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Cristian Șologon.

Mirela Adomnicăi, prefecul județului Suceava: Această zi până la urmă este un element de identitate pentru comuna dumneavoastră. Nu se poate o comună frumoasă să nu aibă o zi a ei, zi care să fie un prilej pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră care sunt plecați pe la școli sau în alte țări. Aceste cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie, și nu-i ușor să ajungi la o asemenea vârstă, și să fie recunoscută contribuția ta din comună. Și invitați aici pe scenă aceste cupluri pe care și eu vreau să le felicit, să le urez mulți ani frumoși în continuare și sănătate.

Virginel Iordache, senator: Nu pot să particip la o asemenea − să spunem sărbătoare − fără a-l felicita pe primarul comunei Moara, domnul Eduard Dzminschi. Să felicit, de asemenea, Consiliul Local pentru că au fost de acord și a fost de acord cu această zi de 19 august, care după părerea mea, fără a folosi cuvinte mari, va rămâne o zi în istoria acestei comune.

Cristian Șologon, subsecretar de stat: Vreau să facem un scurt exercițiu. Vreau să priviți în stânga dumneavoastră. Vreau să priviți în dreapta dumneavoastră. Sunt convins că ceea ce vedeți sunt oameni destoinici, vecinii dvs., colegii dvs. și vreau să vă dați seama că vedeți oameni cu care aveți mai multe în comun decât lucruri care vă despart, aveți mai multe lucruri care vă apropie decât lucruri care vă îndepărtează. Astea sunt esența unei comunități.

Voce: Sărbătoarea comunei Moara a debutat cu o slujbă religioasă, după care au fost premiate cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au fost acordate titlurile de cetățean de onoare a comunei medicului Liviu Cârlan, șeful Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean și profesorului Aurelian Ungureanu.

Eduard Dzminschi, primarul comunei Moara: Sper din ce în ce să fie mai frumos. Toate din mers se învață. Am avut de toate. Aș vrea să am și eu părinți să fie și ei la 50 de ani de căsătorie, dar din păcate nu-i mai am. Pentru ceilalți invitați...un prilej de bucurie și foarte mare să vezi părinții tăi că fac 50 de ani de căsătorie. E o bucurie foarte mare! De la an la an o să înaintăm și o să facem evenimentul mai frumos. Să arătăm că Moara există pe harta județului Suceava!

Voce: Primarul comunei Moara a precizat că acest eveniment a luat naștere ca urmare a dorinței cetățenilor din comună de a avea o sărbătoare a lor având în vedere că manifestările similare se organizează și în alte localități.

Dr. Liviu Cîrlan, șef UPU Suceava: Înalți părinți...mă adresez dvs. cu un înalt salut de bun venit în această zi de mare sărbătoare în prima duminică după postul Sfintei Maria din luna august. Zi consacrată de acum încolo ca și zi de mare festivitate pentru locuitorii comunei Moara. Mă simt onorat pentru titlul primit de cetățean de onoare al comunei Moara dăruit de dumneavoastră mie la inițiativa domnului primar Eduard D. și cu acordul consilierilor locali al Consiliului Local Moara. Vreau să mulțumesc în primul rând mamei mele pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor, de strălucirea mea ca medic soției mele, copiilor mei care-mi sunt alături și aproape și mă susțin... rudelor și prietenilor apropiați care se află alături de mine.

Prof. Aurelian Ungureanu, cetățean de onoare Comuna Moara: Ce aș putea să vă spun? Vă mulțumesc pentru invitație, să vă felicit pentru sărbătoarea pe care ați organizat-o în frunte cu domnul primar. Mă bucur că munca mea a fost întrucâtva cunoscută și apreciată. De aceea nu o să mă lungesc prea mult doar trebuie să vă spun că am rămas la Moara din mai multe motive.

Voce: În continuarea programului pe scena amplasată pe stadionul din Moara a avut loc un regal folcloric susținut de numeroși interpreți de muzică populară. Astfel, au cântat pentru cei prezenți la eveniment Angelica Flutur Alexandru Brădățan, Marius Găian, Mihai Hrincescu, Andreea Chisăliță, Laura Erhan, Roxana Lupu, Emilia Frumușanu, Sabina și Alexandra Holotă, Teodora și Dana Săsărman și Roxana Oțet. Pe scenă au mai urcat ansamblul studențesc Arcanul, ansamblul Bucovina al Școlii de Artă Ion Irimescu Suceava, Grupul Tradițional Dor precum și soliștii Anamaria Ieremie și Andrei Mirailov.

Știrea se încheie cu imagini video de ambianță montate aproximativ un minut și jumătate cu jocurile populare de pe scenă și cântecele artiștilor.

Contractele cu Primăria Suceava:

Contracte în SEAP:

Lista contractelor B. G. Media SRL pentru 2018.

Lista contractelor B. G. Media SRL pentru 2019.

Declarație de avere Bogdan Gheorghiu 12.06.2019.

Declarație de interese Bogdan Gheorghiu 12.06.2019.

[1] Ludovic Orban despre Bogdan Gheorghiu: https://www.youtube.com/watch?v=IMI68FLUp3w

[2] Solicitarea cu numărul ORCTCJ: 135211/26.11.2019 și nr. ONRC: 670638/26.11.2019.

[3] Declarația de avere Bogdan Gheorghiu: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=128&cam=2&leg=2016&pag=5. Declarația de interese Bogdan Gheorghiu: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=128&cam=2&leg=2016&pag=6.

[4] CV-ul lui Bogdan Gheorghiu: http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=128&cam=2&leg=2016&pag=0

[5] Știrea publicată de Bucovina TV: https://www.youtube.com/watch?v=Vw0nYI-rWoY