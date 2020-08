Afacerile rodesc in Bosnia in ciuda crizei generate de pandemie

În livezile de pruni din nordul Bosniei cultivatorii de fructe sunt ocupaţi cu strângerea recoltei, care va fi procesată în fabricile locale şi trimisă spre cumpărătorii din Uniunea Europeană şi Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Chiar dacă are nevoie urgentă de reformă, sectorul agricol din Bosnia a traversat pandemia globală mai bine decât alte sectoare şi se numără printre puţinele sectoare care au înregistrat o creştere a exporturilor în prima jumătate a anului, chiar dacă est vorba de un avans de doar 2,5%.



"În timpul pandemiei de coronavirus, producţia nu a scăzut şi nici exporturile nu s-au oprit. Am câştigat chiar o nouă piaţă în Rusia", spune Fatima Halilcevic, responsabil de calitate la Bosnaplod, cel mai mare procesator de fructe din Bosnia.

Printre clienţii Bosnaplod se numără producătorii germani de produse alimentare Dr Oetker, Zott şi Muller.



Benjamin Vukotic, directorul grupului Zeraa Agriculture Investment Group, care deţine Bosnaplod, spune că în prima jumătate a acestui an veniturile grupului sunt cu 30% mai mari decât în perioada similară a anului trecut.

"Am semnat contracte cu subcontractorii noştri în cea mai dificilă perioadă a restricţiilor COVID 19, fără să ştim ce urma să se întâmple. Ne-am permis să ne asumăm acest risc pentru că avem un investitor dispus să ne susţină însă sectorul agricol din Bosnia nu beneficiază de sprijinul sistemic din partea guvernului", a spus Vukotic.



Zeraa Agriculture Investment Group este la rândul său o subsidiară a Investment Corporation of Dubai (ICD).



Sectorul agricol angajează 18% din forţa de muncă din Bosnia şi este responsabil pentru aproximativ 10% din exporturi. Însă are nevoie urgentă de schimbări, este de părere Vjekoslav Vukovic, preşedintele Camerei de Comerţ Extern din Bosnia. "Trebuie să modernizăm sectorul, să oferim subvenţii, să armonizăm reglementările cu standardele UE şi să luptăm pentru pieţele externe", a subliniat Vjekoslav Vukovic.



În mijlocul livezii sale de pruni de la poalele muntelui Majevica, cultivatorul de fructe Nermin Kopcalic spune că tot ceea ce îl interesează acum este recolta. "Trebuie să strângem fructele, noi trăim de pe urma lor. Nu doar eu ci întreaga comunitate", spune fermierul.