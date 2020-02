Afacerist pacalit: O angajata a Finantelor Publice din Constanta si un agent de paza, condamnati

O angajată a Finanţelor Publice din Constanţa, trimisă în judecată de procurori pentru fals intelectual şi abuz în serviciu, a fost condamnată de judecătorii Tribunalului Constanţa la un an şi şapte luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Tot în prezenta cauză a fost condamnat şi un agent de pază, acesta desfăşurându-şi activitatea în sediul Finanţelor Publice din Constanţa, inculpatul fiind găsit vinovat pentru trafic de influenţă în formă continuată (trei acte materiale), fals material în înscrisuri oficiale. Bărbatul a fost condamnat la pedeapsa de un an şi şase luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe durata termenului de încercare.Cei doi inculpaţi (Cristian F., agent de pază, şi Carmen S., angajată a Finanţelor Publice din Constanţa) au fost trimişi în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, prin rechizitoriul nr. 289/P/2017 din data de 3.07.2018.În actul de sesizare a instanţei, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa arată că agentul de pază ar fi primit (în trei rânduri) diverse sume de la administratorul unei societăţi comerciale, care nu îşi înregistrase la timp datele de bilanţ ale firmei. Magistraţii mai arată că, în schimbul banilor, inculpatul i-ar fi spus că are influenţă asupra unor angajaţi ai Fiscului şi că îl poate ajuta să scape de amendă pentru că nu îşi înregistrase la timp datele de bilanţ ale firmei. După remiterea banilor, mai spun anchetatorii, administratorul societăţii comerciale a fost sancţionat pentru fapta sa, însă procesul-verbal ar fi fost semnat de agentul de pază, cu permisiunea celeilalte inculpate din dosar, angajată a Finanţelor Publice din Constanţa.Tribunalul Constanţa a decis condamnarea agentului de pază la un an şi patru luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă în formă continuată (trei acte materiale) şi la alte şase luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale. Instanţa a contopit pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de un an şi patru luni de închisoare, fiind sporită cu două luni de închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de şase luni de închisoare), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de un an şi şase luni de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere pe durata termenului de încercare de doi ani stabilit de instanţă.Angajata Finanţelor Publice a fost condamnată la pedeapsa de nouă luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual şi la pedeapsa de un an şi patru luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. Tribunalul a contopit pedepsele menţionate mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de un an şi patru luni de închisoare la care se adaugă trei luni de închisoare (reprezentând 1/3 din pedeapsa de nouă luni de închisoare), urmând ca inculpata să execute în final un an şi şapte luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe durata termenului de încercare de doi ani stabilit de instanţă.Inculpata a fost obligată ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune Constanţa, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare ce depăşeşte cinci zile, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.Inculpata a mai fost obligată să presteze pe parcursul termenului de încercare o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa sau la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa, care urmează a fi stabilită de Serviciul de Probaţiune Constanţa.Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi contestată la Curtea de Apel Constanţa.