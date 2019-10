Afaceristul cu care se consulta Klaus Iohannis lanseaza BOMBA: In 2020 SUTE DE MII de bugetari vor fi concediati

Klaus Iohannis 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un Guvern cu prim-ministru tehnocrat va ajunge la putere in 2020 in Romania, care initial va lua masura disponibilizarii a 400.000 de bugetari, iar ulterior se va lua decizia renuntarii la cota unica de impozitare si adoptarea impozitarii progresive, le-a transmis marti seara presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, oamenilor de afaceri germani din Romania. Dragos Anastasiu este unul dintre afaceristii cu care Klaus Iohannis se consulta frecvent, el fiind, totodata, si iubitul liberalei Hildegard Brandl, dar si patronul firmei Eurolines. Ion Cristoiu: "Schimbare de strategie la Cotroceni: Mircea Diaconu impins in turul al doilea in locul Vioricai Dancila" Acesta a a ...