Afaceristul Mihai Bucurenciu s-a stins din viata! Avea o avere impresionanta dupa Revolutie

„În anii ‘90, când șomajul era în floare iar salariile sub 100 de dolari, bodyguarzii mei câștigau și 10.000 de dolari pe lună. Totul s-a dus la vale după ce mi s-au furat banii din portbagaj. Am făcut ani mulți de închisoare, la care se adaugă și cei șase ani în care am stat pe goană. Dacă nu erau toate astea, probabil că aș fi ajuns un om foarte bogat. Culmea este că am fost închis cu toate că eu nu am pus pe nimeni să-mi recupereze banii. Sandu (n.r. Sandu Geamănu) s-a băgat imediat să caute valiza pentru că dorea să încaseze un comision”, dezvăluia Bucurenciu, pentru Gândul.ro, cu mai puțin de două luni înainte să moară.