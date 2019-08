Afirmatie scandaloasa in direct la TV. Prezentatoarea si-a cerut iertare in lacrimi

O prezentatoare TV i-a cerut iertare, in direct, colegului ei, un barbat de culoare, dupa ce l-a comparat cu o gorila.

Alex Housden si Jason Hackett prezinta stirile de dimineata la KOCO 5, un post TV din Oklahoma, Statele Unite, afiliat ABC.

Joi, cei doi comentau un clip in care aparea o gorila de la o gradina zoologica. La un moment dat, Alex Housden i-a spus lui Jason Hackett: „Cam seamana cu tine”.

Afirmatia femeii a starnit un val de critici pe retelele sociale, multi cerand ca aceasta sa fie concediata, noteaza The Independent.

O zi mai tarziu, jurnalista, cu ochii in lacrimi, i-a cerut iertare colegului ei.

„Sunt aici in aceasta dimineata pentru ca vreau sa cer iertare nu doar colegului meu Jason, ci intregii noastre comunitati. Ieri am spus un lucru nechibzuit. A fost total nepotrivit si a ranit oameni”, a spus Alex Housden, in direct.

Apoi i s-a adresat direct lui Jason Hackett si i-a spus ca-l considera unul dintre cei mai buni prieteni pe care ii are. „Nu as face niciodata nimic intentionat care sa te raneasca”, i-a mai spus ea.

„Cer scuze pentru ce am spus. Stiu ca a fost gresit si imi pare rau”, a insistat prezentatoarea.

Jason Hackett a acceptat scuzele si a spus si el ca prezentatoarea ii este prietena.

„Acestea fiind spuse, si Alex ar fi prima care sa admita, ce s-a intamplat ieri a fost gresit. M-a durut mult si i-a durut pe multi din comunitate”, a sustinut Jason Hackett. El a subliniat apoi cat de important e sa intelegem stereotipurile, ca trebuie sa cunoastem trecutul fiecaruia si care sunt „cuvintele care dor”.

