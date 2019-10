Afisul ilar care a aparut intr-un bloc din Bucuresti dupa Referendum! Administratorul i-a amenintat pe proprietari: „Noi asa ceva nu toleram!”

Referendumul care a esuat in weekendul trecut a starnit un val de indignare in randul multora. Mai exact, cei care sperau ca in urma Referendumului, homosexualii si lesbienele vor disparea ca prin minune sunt foarte dezamagiti acum, desi nu se schimba deloc statutul comunitatii LGBT. Prin urmare, administratorul unui bloc din Bucuresti s-a enervat si a redactat un anunt pentru toti proprietarii din blocul respectiv.

Mesajul plin de greseli s-a viralizat zilele acestea. In el, administratorul blocului, o doamna pe nume Dana, ii ameninta pe proprietari ca ii denunta la A.N.A.F daca-si mai inchiriaza locuintele celor care fac parte din comunitatea LGBT. Femeia ii numeste „omosecsuali” si „satanisti” si spune ca nu va accepta un astfel de „comportament” in blocul ei.

„An atentia propritarilor din scara! Chear daca referendumul a cazut, noi ca buni crestini ce suntem nu vom tolera ca an blocul nostru, an scara noasta unde locuim de 40 de anii sa se omosecsualizeze toti satanistii de aceea va rugam respectuos pe toti propritarii de locuinte care dati an chirie sa nu mai aceptati omosecsuali la noi an bloc. Daca nu ne veti respecta si veti anchiria locuintele pentru omosecsuali sau legebitisti vom denunta la A.N.A.F si stim deja ca nu va declarati veniturile obtinute din chiri. Chiar acum 2 saptamani am avut neplacutul incident cu cei 2 pletosi care se omosecsualizau pe banca. In urma sedintei de scara am stabilit ca erau ori 2 femei (par lung) ori 2 barbati (erau in pantaloni de piele). In tot cazul este clar ca erau omosecsuali. Noi asa ceva nu toleram”, ar fi scris administratorul unui bloc din Bucuresti (mesajul a fost redat integral, fara a fi modificate greselile gramaticale si de ortografie n.r)

Anuntul i-a impartit pe internauti in doua tabere. Unii sustine ca afisul respectiv este un „fake”, altii cred ca intreaga intamplare este complet reala.

