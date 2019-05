Afla care sunt cele mai norocoase zodii in luna mai 2019 Mai, ultima luna a primaverii, deschide mult asteptatul sezon estival in care noi suntem tot mai dornici sa parasim confortul familiar, in favoarea aventurii si a experientelor inedite. Indiferent de semnul nostru zodiacal, aceasta perioada de tranzitie a anotimpurilor, este extrem de prielnica pentru a ne materializa dorintele. Fie ca e vorba de acea excursie cu rulota, pe care am tot amanat-o din teama de necunoscut, sau de acel proiect neconventional care presupune sa deminisionam de la jobul actual, luna mai vine cu foarte multe oportunitati, in special pentru cei care sunt pregatiti sa le fructifice. Afla daca te numeri printre favoritii zodiacului, carora li se vor deschide multe ferestre catre prosperitate, implinire si dragoste, iar viata lor va cunoaste turnuri interesante. 1. Taur – Pregateste-te pen ...