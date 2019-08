Afla ce diete iti distrug sanatatea. Care sunt cele mai proaste sfaturi in curele de slabire

Dieta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cate ori n-ai auzit ca, daca tii dieta, dupa ora 18:00 nu trebuie sa mai mananci nimic? Asa sa fie? Renunta, asadar, la trucurile nocive si urmeaza cateva reguli de aur care, cu siguranta, vor fi benefice pentru organismul tau. 1. Alimentele bogate in grasimi adauga kilograme in plus la cantar Fals! Depinde de tipul de grasimi consumate. Grasimile din chipsuri, fursecuri si mancaruri uleioase cresc nivelul colesterolului si, odata cu acesta, riscul aparitiei mai multor boli. Grasimile bune, insa, cele luate din nuci, avocado sau somon, spre exemplu, iti protejeaza inima si imbunatatesc considerabil sanatatea. Consumate in cadrul unui regim de viata sanatos, aceste grasimi te impiedica sa te ingrasi. 2. Evi ...