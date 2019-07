Afla secretele țelinei și nu te vei mai desparți de ea

Cand vine vorba de vitamine si compusi utili, telina contine o cantitate insemnata de vitamina K, vitamina C, acid folic, fibre si potasiu. Intreaga planta este utila, de la radacina pana la semintele sale. In 100 de grame de telina sunt doar 40 de calorii, spre deosebire de cartof care are de doua ori […]