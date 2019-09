Aflat in alianta cu Tariceanu, Ponta face un gest de onoare din faptul ca n-a furat parlamentari ALDE zilele astea

Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, declara ca nu e vina nici a lui Mircea Diaconu si nici a formatiunii sale pentru faptul ca in aceasta perioada "PSD incearca sa destructureze ALDE", in conditiile in care acest partid a luat sub cinci procente la alegerile europarlamentare, "tocmai pentru ca a stat alaturi de Dragnea si Dancila si a sustinut prostiile acestora".