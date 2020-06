AFP: Cinci pasaje-cheie din cartea in care John Bolton il "sfasie" pe Donald Trump

Fostul consilier in domeniul securitatii al lui Donald Trump, John Bolton, prezinta, in cartea sa de memorii "The Room Where It Happened", un presedinte prost sfatuit, fascinat de autocrati si obsedat de realegerea sa, cu riscul de a pune in pericol Statele Unite, relateaza AFP, care prezinta cinci pasaje-cheie difuzate in presa.