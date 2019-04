AGA OMV Petrom a aprobat investiții de 4,17 miliarde de lei pentru 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat bugetul OMV Petrom pentru 2019, care estimează că investițiile în 2019 vor ajunge la aproximativ 4,17 miliarde de lei, informează compania, potrivit mediafax.

Cea mai mare parte din suma alocată, de circa 3,42 miliarde de lei (82% din bugetul total), este pentru segmentul Upstream, iar un nivel al investițiilor de 551 milioane de lei este estimat pentru Downstream Oil. Investițiile în Upstream vor compensa parțial declinul natural al producției cauzat de maturitatea zăcămintelor. Se estimează că producția de țiței și gaze din România, excluzând inițiativele noi de optimizare a portofoliului, va scădea cu 4% în 2019 față de 2018. Bugetul pentru 2019 a fost realizat pe baza unui preț mediu al țițeiului Brent de 70 dolari/bep.

”Bugetul de investiții de 4,17 miliarde de lei pentru 2019 reprezintă sume care se vor duce, în marea majoritate, în economia României. OMV Petrom este un jucător important în mediul economic: furnizează energia necesară pentru milioane de români și mii de afaceri locale, contribuie la dezvoltarea business-ului și asigură mii de locuri de muncă pentru români”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.

Distribuirea de dividende în valoare de aproximativ 1,53 miliarde de lei pentru anul financiar 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat propunerea Directoratului de a distribui dividende de 0,027 lei/acțiune pentru anul financiar 2018, în creștere cu 35% față de anul precedent. Valoarea totală brută a dividendelor de distribuit se ridică la aproximativ 1,53 miliarde de lei, reprezentând 38% din profitul net al grupului atribuibil acționarilor OMV Petrom S.A. pentru anul 2018. Peste 315 milioane de lei vor merge către statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, 20,639% din acțiunile OMV Petrom S.A..

OMV Petrom are o producție anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 58,3 milioane bep în 2018. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 794 benzinării, la sfârșitul lui 2018, sub două branduri, OMV și Petrom.