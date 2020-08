Agențiile de Turism sunt la PAMANT: cer ajutor de URGENȚA din partea Guvernului

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a transmis Guvernului o scrisoare deschisă în care arată că situaţia economică a agenţiilor de turism se înrăutăţeşte constant, iar măsurile concrete de sprijin întârzie să apară, patronatul precizând că activitatea de incoming este complet compromisă pentru acest sezon, iar outgoing-ul (plecarea turiştilor români în afara ţării) este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 ani, doar 2-3 destinaţii sunt operabile.

Citește și: SURSE - Băsescu pregătește un atac în FORȚĂ: cum s-au făcut jocurile în culisele negocierilor de pe dreapta

”Stimate domnule prim ministru, stimate domnule ministru, stimate domnule secretar de stat, Ne vedem nevoiţi să revenim la mesajele şi corespondenţele anterioare în contextul în care situaţia economică a agenţiilor de turism se înrăutăţeşte constant iar măsurile concrete de sprijin întârzie să apară. Dacă în alte domenii – inclusiv din industria ospitalităţii – ultimele săptămani au adus un uşor reviriment prin reluarea activităţii, chiar supuşi unor condiţii speciale, restricţii şi limitări, în cazul agenţiilor de turism lucrurile stau foarte rău, indiferent de specializarea acestora”, arată ANAT, informează News.ro.

Asociaţia precizează astfel că activitatea de incoming este complet compromisă pentru acest sezon din cauza limitării circulaţiei internaţionale şi a situaţiei epidemiologice din România.

În acelaşi timp, outgoing-ul este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 ani, doar 2-3 destinaţii rămânând operabile, iar din acelea unele impun condiţii foarte greu de îndeplinit turiştilor români, ceea ce face ca organizatorii de chartere şi de programe de grup să nu-şi poată acoperi costurile de operare.

”Turismul intern nu poate prelua o eventuală creştere a cererii datorate restricţionării destinaţiilor externe, din cauza capacităţii limitate a infrastructurii, posibilităţilor limitate ale unor structuri de cazare de conformare cu noile măsuri sanitare, menţinerii închise a restaurantelor şi a altor facilităţi de agrement”, afirmă reprezentanţii agenţiilor de turism.

În ceea ce priveşte activitatea de business travel, aceasta este undeva sub 10% din volumul anilor precedenţi iar turismul axat pe evenimente este complet paralizat.

Cele circa 2.000 de agenţii de turism (cu peste 12.000 angajati) reprezintă ”coloana vertebrală” a întregii industrii a ospitalităţii care – direct sau indirect – antrenează aproape 10% din forţa de muncă activă din România, potrivit datelor ANAT.

”În urmă cu circa doua săptămani v-am transmis un material în care am explicat mai în amănunt caracteristicile activităţii agenţiilor şi consecinţele dezastruoase ale unui eventual faliment în serie. Un ajutor acordat la nivel european companiilor aeriene, este inutil dacă nu se are în vedere şi susţinerea sistemului de distribuţie a produsului acestora, adică agenţiile de turism. Acest lucru este valabil şi în cazul altor segmente: hotelărie, operatori rent-a- car, companii de croaziere. Am primit semnale că acest strigăt disperat al agenţiilor de turism a fost recepţionat de către Guvern – un guvern care s-a declarat deschis propunerilor mediului de afaceri, în special înaintea adoptării de măsuri legislative. Am vazut două iniţiative legislative care, odată adoptate, ne-ar oferi o gură de oxigen şi o şansă de relansare a întregii ramuri economice. Am apreciat că ni s-au cerut puncte de vedere pe respectivele proiecte, le-am oferit cu tot profesionalismul celor care au lucrat la ele şi sperăm că propunerile noastre se vor regăsi în respectivele acte normative. A rămas însa o mare problemă: aceea a momentului implementării lor”, adaugă reprezentanţii ANAT.

Ei spun că proiectul privind garantarea de către stat a voucherelor compensatorii pentru serviciile de călătorie anulate din cauza restricţiilor de circulaţie înca nu a fost adoptat şi fiecare zi de întârziere aduce noi şi noi litigii, presiune suplimentară pe rambursarea unor sume care nu pot fi reîntoarse de pe circuitul economic firesc.

”Acesta este un ajutor în formă, nu în fond. Obligaţiile pe care le avem faţă de clienţi rămân, conform legislaţiei în vigoare. Garantarea voucherelor e menită să ofere încredere clienţilor noştri atunci când le este propusă alternativa la rambursarea sumelor încasate”, adaugă ei.

Despre proiectul privind acordarea de granturi, ei spun că este văzut de potenţialii beneficiari ca o ”intervenţie chirurgicală” ce nu suferă amânare.

”O banală apendicită, neoperată la timp, poate duce la septicemie şi chiar la decesul pacientului la fel cum, în situaţia noastră, orice întârziere în adoptarea şi aplicarea acestui act normativ poate însemna colapsul multor operatori, pe principiul domino-ului, care va aduce invariabil multe mii de persoane afectate şi un val de proteste greu de gestionat. Din păcate, primele cazuri au apărut deja şi, tot din păcate, constatăm că nu e vorba de o 'curaţare' naturală a pieţei, cei mai vulnerabili fiind tocmai cei care au activat corect în piaţă, plătind ani de-a rândul impozite şi ale căror resurse de supravieţuire pus şi simplu s-au terminat”, arată ANAT.

Asociaţia afirmă că acordarea de granturi industriei ar permite menţinerea agenţiilor de turism pe linia de plutire. Aceste granturi trebuie raportate la rulajul companiei şi pot fi plafonate proporţional cu volumul taxelor achitate de firma respectivă la bugetul de stat în anul 2019.

”Nu poate exista o redresare economică mai largă fără o recuperare a călătoriilor iar un instrument cheie pentru această rederesare ar fi creşterea numărului de teste pentru COVID-19, care în acest moment durează 24 până la 48 de ore pentru a produce un rezultat. Miile de locuri de muncă pierdute în această pandemie pe toate segmentele spectrului de călătorie se pot întoarce numai dacă cererea pentru produsele şi serviciile industriei revine. Această cerere a călătorilor este indisolubil legată de încrederea pe care o va crea numărul de teste rapide şi abundente”, arată ANAT în scrisoarea deschisă.

Asociaţia menţionează că actele normative respective trebuie adoptate în regim de urgenţă.