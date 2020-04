Agentia de evaluare financiara Fitch se asteapta ca deficitul guvernamental al Romaniei sa urce la 8% din PIB in 2020

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings prognozează că deficitul guvernamental al României se va agrava până la 8% din PIB în 2020, ca urmare a unei aşteptate scăderi a veniturilor în contextul pandemiei de COVID-19, urmând ca în 2021 să se reducă la 4,2% din PIB pe fondul revenirii activităţii economice, informează un comunicat de presă al Fitch. În paralel, Fitch a revizuit perspectiva de rating a României, de la stabilă la negativă, pe fondul influenţelor răspândirii virusului COVID - 19 asupra finanţelor publice în perioada următoare, dar a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută şi în monedă locală. "Revizuirea perspectivei reflectă o înrăutăţire substanţială a finanţelor publice ale României aşteptată pe termen scurt,în condiţiile în care răspândirea pandemiei de COVID-19 va agrava o poziţie fiscală deja slăbită. Combinaţia între o contracţie economică semnificativă şi o creştere a cheltuielilor va conduce la o agravare a deficitului public şi o creştere semnificativă a datoriei în 2020", se arată în comunicatul agenţiei de evaluare. Analiştii de la Fitch se aşteaptă ca deficitul guvernamental al României să urce la 8% din PIB în 2020, ca urmare a unei aşteptate scăderi a veniturilor, în condiţiile în care majoritatea sectoarelor economice suferă o majorare a cheltuielilor. În plus, majorarea deficitului reflectă şi o poziţie slabă de pornire deoarece România nu a profitat de condiţiile macroeconomice favorabile din ultimii ani pentru a-şi îmbunătăţi deficitul de bază şi cel structural, în 2019 deficitul guvernamental ajungând la 4,6% din PIB, cel mai ridicat nivel din UE, subliniază analiştii. Fitch se aşteaptă ca deficitul să se reducă la 4,2% din PIB în 2021, graţie în parte şi revenirii activităţii economice. "Prognoza noastră se bazează pe presupunerea că guvernul va ţine sub control cheltuielile non-discreţionare, în particular prin reducerea sau anularea majorării pensiilor cu 40% în luna septembrie. Cu toate acestea, contextul politic complicat ar putea afecta aceste planuri şi ar putea duce la o deteriorare mai prelungită a indicatorilor financiari. Pe ansamblu, în pofida eforturilor actualei administraţii pentru a îmbunătăţi managementul fiscal, istoricul slab al României în ceea ce priveşte consolidarea fiscală agravează riscurile în scădere asupra ratingului", avertizează Fitch. În ceea ce priveşte datoria publică a României, prognozele Fitch arată că aceasta va creşte până la 45% din PIB în 2020 de la 35,2% din PIB în 2019. "Chiar dacă este vorba de un nivel sub media de 50% înregistrată în cazul ţărilor care beneficiază de un rating 'BBB', ar fi totuşi cel mai ridicat nivel de după 1995", susţine agenţia de rating. Pe termen mediu, Fitch se aşteaptă ca economia României să se contracte cu 5,9% în 2020, după un avans de 4,1% în 2019. Chiar dacă România este mai puţin dependentă, comparativ cu alte ţări din regiune, pe sectorul serviciilor afectate de COVID-19 (de exemplu: turism sau transport), Fitch se aşteaptă la o contracţie semnificativă a consumului, investiţiilor şi exporturilor pe fondul prăbuşirii cererii globale, iar activitatea economică domestică suferă de pe urma măsurilor de carantină. De asemenea, potrivit Fitch, rata şomajului ar urma să urce la 8% în 2020, de la un minim istoric de 3,9% în 2019, aceasta fiind cea mai mare creştere înregistrată vreodată într-un singur an. "Conform scenariului nostru de bază, ne aşteptăm ca perturbările provocate de pandemia de COVID-19 să dispară pe parcursul acestui an, majoritatea sectoarelor urmând să îşi revină la finele lui 2020 şi pierderea locurilor de muncă să se modereze. Ne aşteptăm ca economica să înregistreze un avans de peste 5% în 2021, influenţată de creşterea puternică a activităţii manufacturiere şi a serviciilor la export.. Cu toate acestea, vedem un risc important în scădere la adresa prognozelor noastre de creştere pe termen scurt şi mediu, având în vedere incertitudinea care există cu privire la durata şi amploarea restricţiilor economice şi sociale", susţine Fitch. Agenţia de evaluare subliniază că principalii factori care ar putea conduce la o acţiune negativă de rating sunt: o deteriorare semnificativă a sustenabilităţii datoriei pe termen mediu, de exemplu un eşec în a amâna sau contracara creşterea cheltuielilor curente şi să implementeze o strategie credibilă de consolidare după pandemie precum şi o înrăutăţire a perspectivelor de creştere pe termen mediu, ca urmare a unei perioade mai lungi de contracţie a economiei. În sens invers, principalii factori care ar putea duce la o îmbunătăţire a ratingului României sunt încrederea că raportul datoriei guvernamentale/PIB se va stabiliza pe termen mediu, de exemplu printr-o consolidare fiscală după pandemie, precum şi o îmbunătăţire sustenabilă a nivelului datoriei externe. AGERPRES/(AS-autor: Constantin Balaban, editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea)