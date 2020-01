Agentia Nationala Antidrog spune ca Ayahuasca este un fenomen nou: 'Se afla deja in atentia structurilor judiciare'

Seria numirilor controversate in Guvernul PNL continua. La Ministerul Economiei Ludovic Orban l-a pus secretar de stat pe Cornel Catalin Bulf, actual presedinte al PMP Arges, al carui nume a aparut in anii 2000 in ancheta ONU referitoare la cei care l-au sprijinit contra-cost pe fostul dictator Saddam Hussein sa vanda petrol, in ciuda sanctiunilor internationale.