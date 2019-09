Agentia Nationala de Transplant subliniaza, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca nu are nicio legatura cu traficul de persoane.

transplant organe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Ca urmare a informatiilor false aparute in spatiul public, legate de prelevarile ilegale de organe, Agentia Nationala de Transplant este indreptatita sa faca o serie de clarificari: stirile care pun la indoiala probitatea institutiei transplantului, fara ca cei care le propaga sa aiba dovezi clare in acest sens, nu fac decat sa ia sansa la viata a unor pacienti cu boli grave, terminale, care se afla pe listele de asteptare. Totodata, cei care arunca in spatiul public astfel de stiri contribuie din plin la scaderea ratei de donare. In Romania, donarea si transplantul de organe se fac dupa legislatia europeana, cu asigurarea unor standarde de calitate si siguranta in vederea garantarii unui nivel ...