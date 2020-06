Agentii Zip Escort au descoprit, impreuna cu Politia de Frontiera, un autoturism cu care se facea trafic cu tigari

Tanara a fost, initial, trimisa in judecata pentru loviri si alte violente, dar judecatorii au schimbat incadrarea juridica in tentativa de omor. Fiica preotului, in varsta de 19 ani, este judecata in stare de libertate si risca pana la zece ani de inchisoare. Intamplarea a avut loc in februarie 2019, cand fata era eleva in clasa a XII-a, la un liceu din Ploiesti, colega ei de apartament fiind studenta.