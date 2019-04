Agentul guvernamental la CEDO, verificari la Penitenciarul Jilava: „Aspectul a ramas la nivelul unui ospiciu din perioada anilor ’90”

Agentul guvernamental la CEDO, secretarul de stat MAE Viorel Mocanu, a efectuat marți o vizită de control la Penitenciarul Jilava pentru a verifica la fața locului situația reclamată în multitudinea de cauze aflate pe rolul Curții. Secretarul de stat a discutat cu întreaga conducere a Penitenciarului Jilava despre deficiențele reclamate, de la asigurarea capacitatii tehnice The post Agentul guvernamental la CEDO, verificări la Penitenciarul Jilava: „Aspectul a rămas la nivelul unui ospiciu din perioada anilor ’90” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.