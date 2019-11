Agentul lui Pep Guardiola a anunțat ca managerul lui Manchester City nu are interes deocamdata sa revina in Bundesliga, la Bayern Munchen

Agentul lui Pep Guardiola, Josep Maria Orobitg, a anunțat că managerul lui Manchester City nu are interes deocamdată să revină în Bundesliga, la Bayern Munchen, tehnicianul dorind să își onoreze contractul cu echipa din Premier League, potrivit Mediafax.

”Pep este mulţumit şi foarte fericit la Manchester City. Contractul său expiră în iunie 2021. Nu am vorbit despre el cu nimeni din Germania, nici cu agenţi, nici cu patroni de cluburi. Pep are amintiri fericite de la Munchen şi încă are prieteni acolo. Dar nu a arătat niciun interes să revină în Germania ca antrenor. Este imposibil deocamdată, la fel cum a fost vara trecută cu Juventus. Guardiola îşi onorează toate contractele. Dezmint toate aceste zvonuri”, a declarat Josep Maria Orobitg pentru Bild.

Zvonul că Pep Guardiola ar putea ajunge la Bayern Munchen a apărut după ce conducerea bavareză l-a demis pe Niko Kovac.

Guardiola a mai antrenat-o în trecut pe Bayern Munchen, în perioada 2013-2016. În mandatul său la Bayern, Pep Guardiola a câștigat 7 titluri în 3 ani.