AGERPRES - Furnizor al Casei Regale a Romaniei pentru stiri, fotografii si monitorizare de presa

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a primit marţi, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta, statutul de Furnizor al Casei Regale a României. Potrivit Brevetului, înmânat la ceremonie directorului general al AGERPRES, Claudia Nicolae, "timp de trei ani, Agenţia Naţională de Presă primeşte calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru fluxul de ştiri, servicii fotografice şi monitorizare presă, pe baza recomandării făcute Majestăţii Sale şi Familiei Regale de către comitetul particular de experţi şi în temeiul livrării de servicii către Casa Regală de mai bine de un an de zile". Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Brevetul este semnat, în numele Custodelui Coroanei şi al Familiei Regale, de şeful Casei Majestăţii Sale, Andrew Popper. Potrivit Casei Regale, "AGERPRES este o prezenţă remarcată şi remarcabilă în informarea corectă a opiniei publice prin transmiterea de informaţii în condiţii de transparenţă, în beneficiul societăţii româneşti în ansamblul său". "Colaborarea cu Casa Regală este o tradiţie, AGERPRES fiind unic partener media în numeroase momente memorabile. Familia Regală apreciază munca zecilor de redactori şi fotoreporteri AGERPRES, obiectivitatea informaţiilor transmise pe fluxul de ştiri, dar şi calitatea rapoartelor de monitorizare a presei. Pentru toate acestea, Majestatea Sa decide acordarea statutului de Furnizor al Casei Regale a României Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pentru următorii trei ani", a afirmat, la ceremonie, consilierul Radu Ghină. Directorul general al AGERPRES, Claudia Nicolae, a precizat că recunoaşterea profesionalismului şi eforturilor jurnaliştilor instituţiei obligă la creşterea standardelor tuturor celor care fac parte din marea familie a Agenţiei Naţionale de Presă. "AGERPRES a devenit, astăzi, oficial, furnizor de ştiri, servicii fotografice şi monitorizare de presă al Casei Regale a României. Prin această recunoaştere, instituţia noastră demonstrează încă o dată profesionalismul şi valoarea jurnaliştilor săi. AGERPRES este o instituţie etalon, care aduce în atenţia cititorilor informaţii corecte, în timp real, în formă pură. Acesta este rolul presei. Statutul primit ne onorează şi, în acelaşi timp, ne obligă să continuăm tradiţia începută în urmă cu 130 de ani", a spus, la finalul ceremoniei, Claudia Nicolae. La evenimentul de marţi de la Palatul Elisabeta, au mai primit calitatea de Furnizor al Casei Regale a României: Exotique; Romaqua Group; Albalact; Apulum; Conference Systems; Domeniile Coroanei Segarcea; Irina Schrotter; Heidelberg Cement; Delaco; Dentalmed; Bridge Printing Group; Leonard Caffe; Reţeaua Floria; Gealan România; Fresh Air; Ocean Fish; Agricola Bacău; City Grill; Macromex; La Lorraine. Certificatele de Furnizor al Casei Regale a României au fost înmânate de principele Radu. Casa Majestăţii Sale a reluat tradiţia Furnizorilor Regali în anul 2003. În anul 2016, a fost creată o organizaţie independentă numită Asociaţia Furnizorilor Casei Regale a României. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Popescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)