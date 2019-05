Agitatie la Prefectura Iasi. Sute de persoane au intrat in Casa Patrata - FOTO

Agitatie la Prefectura Iasi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintii si loctiitorii sectiilor de votare din judetul Iasi pentru alegerile europarlamentare se afla astazi la Casa Patrata pentru a-si lua in primire telefoanele de serviciu de la STS pentru comunicarea din timpul alegerilor. Totodata , acestia participa si la un instructaj cu cei de la Autoritatea Electorala Permanenta. In judetul Iasi vor fi deschise 746 sectii de votare, din care 247 pe municipiul Iasi. 774.089 alegatori inscrisi pe listele electorale permanente, din care 727.113 au carte de identitate valabila. Numarul buletine de vot 774.089 plus 10 la suta. Tinand cont ca se va vota si la referendum, numarul buletinelor de vot este de trei ori mai mare decat de obicei. I ...