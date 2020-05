Aglomerația la frotiere continua: 21.000 de persoane au intrat vineri in țara

Peste 21.000 de persoane cu 11.700 de mijloace de transport au intrat vineri în ţară, cel mai mare trafic fiind înregistrat în punctele de trece a frontierei dinspre Ungaria, pe unde au intrat 14.300 de persoane cu 7.800 mijloace de transport. Potrivit unui comunicat al IGPF, prin punctele de frontieră de la nivelul întregii ţări, […] The post Aglomerația la frotiere continuă: 21.000 de persoane au intrat vineri în țară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.