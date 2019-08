Aglomerație și nervi intinși: Circulația pe linia tramvaiului 41, amanata pentru inca trei luni

O veste proastă pentru bucureșteni vine de la Societataea de Transport București. Linia 41 nu se va redeschide în totalitate pe data de 1 septembrie. Redeschiderea celor două sensuri de mers ale celui mai rapid și aglomerat tramvai din Capitală a fost amânată. Reprezentanții STB vorbesc de o dată spre sfârșitul anului. De la The post Aglomerație și nervi întinși: Circulația pe linia tramvaiului 41, amânată pentru încă trei luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.