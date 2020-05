Aglomerație la frontiera: 11.000 de romani au ieșit, duminica, din țara

Numărul persoanelor care au ieșit din România a fost, duminică, pentru prima dată de la instituirea stării de urgență, mai mare decât cel al persoanelor care au intrat în țară: 11.000, față de aproximativ 8.500. Peste 19.000 de persoane, cetățeni români și străini, au trecut frontierele în ultimele 24 de ore, arată poliția de frontieră. […] The post Aglomerație la frontieră: 11.000 de români au ieșit, duminică, din țară appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.