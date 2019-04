Aglomeratie la intrarea in Grecia! Romanii asteapta si o ora la granita dintre Bulgaria si tara de destinatie - VIDEO

Aglomeratie Grecia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vacanta de Paste a inceput cu un drum lung si cozi foarte mari pentru romanii care au plecat din tara. De pilda, cei care merg spre Grecia cu masina asteapta si o ora la granita dintre Bulgaria si tara de destinatie. Mii de romani vor sa ajunga in Grecia in aceasta minivacanta de Paste. In jurul orei 13, coada de masini in acest punct de trecere era de aproape 3 kilometri, astfel ca turistii aveau de asteptat chiar si o ora pentru a trece de aceasta granita. Makaza este un punct de trecere destul de mic, deschis de cativa ani, care se aglomereaza foarte tare de sarbatori. Cei mai multi romani vor sa ajunga in Salonic, Paralia Katerini si Thassos. Mai trebuie spus ca politistii din Bulgaria ...