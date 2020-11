Agresoarea vedetei de la Pro TV, care a fost desfigurata intr-un magazin, 30 de zile in arest la domiciliu

Femeia care a agresat-o pe Cristina Joia, designer în emisiunea "Visuri la cheie", a fost arestată la domiciul, au decis marti judecătorii, anunță România TV.

Agresoarea Cristinei Joia, designerul emisiunii „Visuri la Cheie”, va intra în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, au anunțat marți autoritățile.

Inițial, autoritățile au dispus măsura de arest preventiv, dar au acceptat marți contestația depusă de apărarea femeii.

Incidentul a avut loc în data de 8 noiembrie, într-un supermarket din București. O femeie careia ii reprosase ca a blocat cu masina o trecere de pietoni, dar si parcarea magazinului, s-a napustit asupra realizatoarei aflata la cumparaturi, pe care a lovit-o in plina figura cu un obiect tare - nu e clar daca un "box" sau cheie - zdrobindu-i nasul si provocandu-i o rana de cativa centimetri.

Cristina Joia a fost transportata, plina de sange si aproape lesinata, la spitalul Bagdasar Arseni, unde a fost operata.

„M-am îndreptat către magazin şi o văd pe această femeie care iese din magazin şi se îndreaptă către maşină şi am întrebat-o dacă e maşina ei şi mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar, pe care nu-l pot reproduce, că ce mă interesează pe mine. Am intrat în magazin şi am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele şi când m-am întors m-am trezit cu un pumn în faţă [...] A fost incredibil de puternică, pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuţit aici şi am căzut. Mi-a ţâşnit foarte mult sânge, oamenii din jur se uitau, nimeni nu suna la politie sau SMURD, ea a fugit. Mi-era foarte rău deja“, a povestit Joia pentru Ştirile ProTV.