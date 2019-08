Agresorul din Sapoca nu a putut fi audiat deoarece a intrat din nou in sevraj

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul care in timp ce era internat in Spitalul de Psihiatrie Sapoca a omorat cinci bolnavi si ranit alti opt, cu un stativ pentru perfuzii, nu a putut fi audiat, marti, de catre anchetatori, intrucat a intrat din nou in sevraj. Surse apropiate anchetei au declarat, marti seara, ca audierea care ar fi trebuit sa aiba loc nu s-a realizat intrucat barbatul, cercetat pentru uciderea a cinci bolnavi si ranirea altor opt, a intrat din nou in sevraj, a informat mediafax. Anchetatorii vor incerca sa-l audieze din nou, in cursul zilei de miercuri. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, marti s-a extins urmarirea penala fata de suspect, initial cercetat pentru omor calificat, si pentru tentativa de omor calificat. ...