Agricultorii romani au aplicat in numar mare pentru fonduri de irigații. Ministrul Agriculturii: 'Fondurile au fost epuizate in primele cinci zile'

Fondurile disponibile pentru infrastructura secundară de irigaţii prin PNDR 2020 au fost epuizate în primele cinci zile de la lansare, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) primind online 95 de proiecte, în valoare totală de 92,77 milioane de euro, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, într-o conferinţă de presă, informează Agerpres.

"Pentru infrastructura de irigaţii, în 1 iulie am lansat sub-măsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice", componenta infrastructură de irigaţii. Am alocat 43 de milioane de euro, iar fondurile disponibile pentru infrastructura secundară de irigaţii au fost epuizate în primele cinci zile. În intervalul 1 - 6 iulie 2020, AFIR a primit online 95 de proiecte în valoare totală de 92,77 milioane de euro. Beneficiarii eligibili ai acestei măsuri sunt organizaţiile, federaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii", a precizat Oros.

Potrivit acestuia, sprijinul public nerambursabil acordat pe această sub-măsură este 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă a proiectului este de un milion de euro pentru sistemele de irigaţii, iar până la 30% din această sumă poate fi utilizată pentru achiziţia de echipamente pentru irigat.

Ministrul Agriculturii a anunţat şi deschiderea măsurii 4.2 - "Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole - componenta investiţii în abatoare de capacitate mică în zona montană", în data de 13 iulie 2020, care are alocate fonduri de aproape 13 milioane de euro.

"Pentru că în zona montană în exerciţiul 2014-2020 nu au fost destinate sume distincte şi am avut solicitări din această zonă, anul acesta am identificat sume neutilizate în alte măsuri, i-am mutat la această sub-măsură 4.2 şi am dedicat-o abatoarelor de capacitate mică în zona montană. Aici, în primul rând, beneficiarii sunt cooperativele, dar şi grupurile de producători constituite în baza legislaţiei. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi grupuri de producători/cooperative/societăţi cooperative şi 40% pentru alte întreprinderi, iar plafonul este de 300.000 euro/proiect. Sesiunea va fi deschisă până în 31 decembrie 2020", a adăugat şeful MADR.

Această măsură vizează înfiinţarea unităţilor de sacrificare în zona montană şi a componentelor de procesare şi comercializare în contextul lanţului integrat, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse şi procese, aplicarea măsurilor de protecţie a mediului inclusiv scăderea consumului de energie şi a emisiilor GES, promovarea investiţiilor pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, creşterea numărului locurilor de muncă.

De asemenea, pentru sub-măsura 9.1a "Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol" din PNDR 2020 au mai rămas pentru anul acesta aproximativ două milioane de euro, măsura fiind lansată în 30 iunie 2020. Sprijinul public nerambursabil este de 100% şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani, în timp ce suma maximă este de 100.000 euro/an. Sesiunea va fi deschisă până la data de 30 septembrie 2020.

Obiectivele sub-măsurii 9.1a vizează îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor pomicole, o mai bună integrare pe piaţă a producătorilor primari, creşterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producţiei, crearea şi promovarea lanţurilor scurte, precum şi respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranţă alimentară etc.

Beneficiarii sunt grupurile de producători din sectorul pomicol, care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului.