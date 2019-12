Șah la Parlament: Dupa anunțul PNL pe asumarea raspunderii, PSD urgenteaza toate proiectele de legi

Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, au apărut în regim de urgență legile care prevăd abrogarea recursului compensatoriu, alegerea președinților de consilii județene și anularea pensiilor speciale. Urgentarea proiectelor a fost decisă de PSD, după anunțul PNL că Guvernul își va asuma răspunderea în această săptămână pe un pachet de legi privind justiția, The post Șah la Parlament: După anunțul PNL pe asumarea răspunderii, PSD urgentează toate proiectele de legi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.