Ai auzit de postul intermitent? Cum se tine si cum te ajuta sa slabesti

intermittent fasting google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incerci sa pierzi cateva kilograme si nu stii ce diete sa mai incerci? Mai nou, o dieta pe gustul multora pare sa fie postul intermitent, cunoscut si sub denumirea de intermittent fasting. Studii recent realizate au dovedit ca aceasta dieta este una sigura pentru persoanele sanatoase si ca ajuta la pierderea in greutate. Popularizat in 2012, postul intermitent si-a castigat tot mai multi adepti in ultimii ani pentru ca nu respecta principiile unei diete obisnuite, care interzice anumite alimente - practic, poti manca orice, fara sa renunti complet la paine, zahar sau alte lucruri care iti plac. De unde vine senzatia de foame. Ce spun specialistii si care sunt cauzele Principala regula pe care tr ...