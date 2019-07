Ai baut cafea roz? Vezi cum se prepara si ce efecte are asupra sanatatii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cafeaua roz, in ciuda culorii, este mult mai sanatoasa decat orice cafea normala. Ingredientul secret al acestei bauturi este sfecla de zahar. Dieta ruseasca. Cum reusesc femeile din Rusia sa slabeasca 30 de kilograme in doua luni Mod de preparare: Se fierbe sfecla, apoi o zdrobiti si adaugati lapte. Dupa ce am amestecat laptele cu sfecla, adaugam cafeaua. La final, puteti adauga scortisoara sau ghimbir. Beneficii sfecla: Sfecla este o leguma cu valoare nutritiva ridicata. Aceasta leguma ajuta la purificarea ficatului, are o mare actiune anti-inflamatorie si este un antioxidant puternic. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...