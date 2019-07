Ai probleme cu picioarele? Ce beneficii are pentru sanatate ghimpele

ghimpele google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ghimpele este de folos persoanelor care stau in picoare toata ziua si ca urmare, pot suferi de inflamatii. Planta contine si compusi de tip steroidian care pot contracta venele reducand inflamtiile si calmand durerile provocate de artrita si de reumatism, potrivit Noii biblii a vitaminelor, coordonata de farmacologul dr. Earl Mindell. Planta vanduta in piete cu 50 de lei kilogramul. Vremea ploioasa a dublat recolta Luat pe cale orala sau folosit ca unguent, ghimpele este util si in diminuarea disconfortului determinat de hemoroizi. Suplimentele se gasesc sub forma de capsule sau extract. Doza recomandata este de 1-3 capsule pe zi sau un amestec de 10-20 de picaturi in suc sau in apa, o data pe zi. ...