Ajunge Halep in saptamana a doua la Wimbledon? Cota 60 pentru victoria Simonei cu Victoria Azarenka

Simona Halep, 7 WTA si 27 de ani, si Victoria Azarenka, 40 WTA si 29 de ani, se vor intalni joi in turul trei la Wimbledon. Dupa un meci dificil cu Mihaela Buzarnescu, Halep va avea parte de o noua provocare. Urmeaza confruntarea cu Azarenka, fost lider mondial si castigatoare a doua turnee de Grand Slam. Halep a invins-o in ultimele doua confruntari, impunandu-se chiar la Wimbledon in urma cu doi ani, 7-6(3), 6-2 in optimi. Bielorusa incearca sa revina in elita, dupa ce a luat o pauza de un an in perioada 2016-2017, cand a nascut un baietel, Leo. Azarenka a ajuns in Top 40, insa a avut probleme cu constanta in acest sezon. Pariorii pot profita de acest aspect, un bookmaker important oferind cota 60 p ...