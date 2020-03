Ajuta sau nu Vitamina C in prevenirea sau tratarea coronavirus?

Studiile științifice arată că vitamina C poate reduce simptomele într-o răceală obișnuită, dar nu există dovezi că vitamina C ajută în prevenirea sau tratamentul infecției cu coronavirus. În plus, supradoza de vitamina C poate cauza reacții adverse precum greață, crampe abdominale și diaree, arată Ministerul Sănătății și Observatorul Român de Sănătate, care derulează o campanie de informare în contextul epidemiei