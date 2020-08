Ajutoare de urgenta de aproape 400.000 lei pentru 116 familii si persoane singure cu probleme sociale grave

Guvernul a aprobat vineri acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 393.100 lei pentru sprijinirea a 116 familii si persoane singure care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea sociala, informeaza Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS).