Ajutoare pentru familiile afectate de tornada

tornada cj calarasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut precizari cu privire la masurile de sprijin ce vor fi luate in ceea ce priveste familiile afectate de tornada de ieri, din Calarasi. Ministrul Agruculturii despre modul in care a afectat grindina culturile: Natura ne-a depasit ”Incepand de ieri am tinut legatura cu colegii de la Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, care au discutat cu colegii de la Agentia Judeteana, au colaborat foarte bine cu domnii de la ISU si maine vom incheia un material pentru a-l putea prezenta doamnei prim-ministru pentru a da o hotarare de Guvern, initiata de Ministerul Muncii pentru a vedea in ce masura putem sa sprijinim. Am discutat si cu doamna prim ...