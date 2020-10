Ajutor si de la FC Farul Constanta pentru baietelul bolnav al alergatorului Cristi Bornaz

Cea mai buna handbalista din lume, Cristina Neagu, testata pozitiv la coronavirus Coronavirusul loveste si handbalul. Cea mai buna jucatoare din lume, Cristina Neagu, a fost testata pozitiv cu virusul COVID 19. Handbalista de la CSM Bucuresti s-a simtit rau saptamana trecuta, a avut febra si si-a facut testul de coronavirus. Rezultatul a fost pozitiv.

Mostenirea Gabrielei Firea: Lista completa a companiilor municipale cu pierderi colosale Doar zece dintre cele 23 de companii municipale infiintate de primarul Gabriela Firea au inregistrat profit in 2019, in valoare totala de circa 12 milioane de lei. Restul de 13 au raportat, in total, o pierdere de peste 53 de milioane de lei. Holdingul Municipal are aproape 6.400 de angajati.

Politistii vor patrula in civil pentru a-i prinde pe cei care nu poarta masca si nu respecta masurile sanitare Politia va face controale in civil pentru a-i depista si amenda pe cei care nu respecta masurile de protectie impotriva SARS-COV-2. Decizia a fost luata dupa ce autoritatile au constatat ca multi oameni respecta aceste masuri doar cand in zona sunt forte de ordine, dar le ignora in absenta acestora.

Arafat: Localitățile care depășesc 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile intră în carantină! Localitățile care depășesc 3 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile intră în carantină, anunță Raed Arafat după ședința Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Sărbătorile religioase se pot desfășura numai cu localnici.

Testul COVID-19, obligatoriu în România pentru toate persoanele care vin din țări cu multe îmbolnăviri Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, luni seară, că toți cetățenii care vin în România, pentru trei zile, din țările cu indice ridicat de infectare, pot intra în țară cu un test negativ efectuat în ultimele 48 de ore.

Frauda de la numararea voturilor Sector 1: Au disparut "din pix" 717 voturi care puteau fi in favoarea lui Dan Tudorache (documente) Desi din punctul de vedere al BEC alegerile s-au incheiat si au fost respinse cererile de renumarare a voturilor in Sectorul 1, acolo unde a fost declarata castigatoate Clotilde Armand, suspiciunile de fraudare a alegerilor raman, iar dovezile in acest sens se aduna de la o zi la alta, in loc sa se diminueze.

Revoluție în Europa: se pregătește trecerea la moneda euro în format digital Banca Centrală Europeană va începe să experimenteze cu o versiune digitală a monedei unice europene, organizând în acelaşi timp o consultare publică, într-un pas major către introducerea acestei tehnologii, relatează Bloomberg.

Şi-a ucis mama în bătaie după care a vrut să fugă din ţară. A fost prins, arestat şi trimis în judecată pentru omor Un bărbat din Gârbova, judeţul Alba, suspectat că şi-a ucis mama în bătaie, a fot trimis în judecată pentru omor. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Alba.