Ajutorarea baietelului alergatorului Cristi Bornaz: George Buricea a scos la licitatie tricoul sau de la Nationala

Aici nu e vorba despre Constanta sau despre handbal, lucruri care ne unesc pe mine si pe voi, cei care ma urmariti. Nici macar despre sport. E vorba doar despre salvarea vietii unui copil care se chinuie teribil, asa ca sper din tot sufletul ca aceasta postare sa ajunga la cat mai multi oameni din Romania care pot ajuta.



Il cheama Octavian Bornaz, are doar 1 an si 9 luni si e copilul alergatorului constantean Cristi Bornaz. Ca sa poata trai, acest suflet nevinovat are nevoie de ajutorul nostru. Sufera de o forma de cancer la nivelul tesuturilor moi, iar lupta e una contracronometru. E nevoie de 60.000 de euro, iar jumatate din suma s-a strans deja datorita asociatiei Salvează o inimă.



Am ales sa scot la licitatie cel mai important tricou de la nationala Romaniei, cel cu care am jucat la Campionatul Mondial din 2009.



Pentru ca nu e timp de pierdut, o sa las licitatia activa doar doua zile. Se liciteaza doar prin comentarii la postare si se pleaca de la orice suma doriti.



Vineri, 9 octombrie, la ora 21:00, voi desemna castigatorul si ii voi trimite tricoul in momentul in care va dovedi ca a facut plata catre unul dintre conturile asociate acestei cauze.



Daca vreti sa donati, o puteti face si voi aici: