Al 116-lea deces din cauza COVID-19: Un barbat cardiac, diagnosticat in ziua decesului

Grupul de Comunicare Strategică anunță încă un deces din cauza COVID-19. Este vorba despre un bărbat, 70 ani, jud Mureș, care suferea de Boli cronice cardiovasculare, HTA. „Deces 116 – Bărbat, 70 ani, jud Mureș. Simptomatic din data de 29.03.2020, fără context epidemiologic, internat la Spitalul Clinic de Urgență Mureș în data de 01.04.2020, rezultat pozitiv pe 02.04.2020.