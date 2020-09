Al doilea test efectuat de tenismenul Benoit Paire a iesit negativ

Al doilea test efectuat de tenismenul Benoit Paire a ieşit negativ, a anunţat, miercuri, sportivul francez clasat pe locul 22 mondial, potrivit news.ro.

Aflat la New York, Paire a fost testat pozitiv sâmbătă şi exclus din cadrul US Open, conform protocolului sanitar al competiţiei.

"Ca să vă spun adevărul, am fost testat negativ. Am avut un test negativ acum două zile (n.r. - luni). Voi face din nou analizele, dar ultimul a fost negativ. Mă simt foarte bine, nu am simptome. Nu am avut niciodată nimic. Am ajuns (n.r. - la New York), m-am plasat în izolare în ca toţi ceilalţi, am rămas în , nu m-am mişcat. Ce s-a întâmplat? Nu ştiu", a spus jucătorul, într- transmisie live pe Instagram.

După ce Paire a ieşit pozitiv la testul de sâmbătă, alţi jucători care au fost în contact cu ei au fost supuşi unei supravegheri sporite, inclusiv compatrioţii săi Kristina Mladenovic, Richard Gasquet, Gregoire Barrere, Edouard Roger-Vasselin şi Adrian Mannarino.

Jucătorul francez a ajuns în oraşul american la 18 august, pentru a disputa turneul Western&Southern Open, mutat în acest an de la Cincinnati la New York, din cauza pandemiei de coronavirus. De atunci, Paire a fost testat de mai multe ori, dar rezultatele au fost negative, până sâmbătă.

Paire va putea părăsi SUA marţi şi va merge la Roma, pentru a se pregăti în vederea Internaţionalelor Italiei.