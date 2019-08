Al treilea an de succes pentru Sunset Sea-mphony, la malul marii (galerie foto)

Sunset Sea-mphony, un eveniment cultural devenit deja tradiție, s-a dovedit un succes pentru al treilea an consecutiv.De la începutul evenimentului, pe 5 august, circa 5.000 de persoane au asistat la concertele interpretate live de orchestra simfonică Bigg Dimm a’Band a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, pe faleza Cazinoului din Constanța.Concertele au loc în fiecare seară, până 17 august 2019 inclusiv, pe faleza Cazino Constanța, în zona grupului statuar „Pescarii”, între orele 20.00 și 21.00.Publicul poate asista gratuit la toate spectacolele. Repertoriul cuprinde 60 de melodii cunoscute (piese celebre de muzică simfonică, precum și adaptări pentru interpretarea cu instrumente clasice ale unor melodii cunoscute, evergreen-uri, hit-uri pop-rock românești și străine, cântece cunoscute de muzica populară românească etc.), reorchestrate pentru interpretarea cu o orchestră simfonică.Constănțenii și turiștii au fost prezenți în număr mare în fiecare seară, au fredonat, au zâmbit, au dansat și au aplaudat. Au fost și momente inedite. La Sunset Sea-mphony 2019, un dansator și-a cerut de soție iubita, care a spus, emoționată, „Da”.

În altă zi, constănțenii iubitori de tango nu au putut sta deoparte și au dansat pe ritmurile melodiilor interpretate de muzcienii Sunset Sea-mphony. „Este, cu siguranță, ediția cu cel mai mare succes din acești ultimi trei ani. Ne bucurăm că am reușit să creăm o tradiție, că oamenii vin, se simt bine, zâmbesc și dansează în fiecare seară alături de noi. Constanța are nevoie de cultură, are nevoie de artă și de frumos, și Sunset Sea-mphony este modalitatea prin care noi, cu ajutorul Primăriei Constanța, oferim un cadou locuitorilor săi, dar și turiștilor”, a declarat Georgiana Rusu, organizator al evenimentului. ”

„Ediția din acest an este deosebită. Nu mă așteptam să fie chiar atât de multă lume. Pentru noi este ceva inedit, nu mai cântăm nicăieri în altă parte pe malul mării. Este mai dificil pentru instrumentiști, mai ales pentru suflători, dar vibe-ul este foarte bun”, a declarat dirijorul Răzvan Metea.Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de Asociația Culturală Georgiana Rusu.Sursă foto: Primăria Municipiului Constanţa