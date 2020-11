Al treilea lider PNL depistat in aceeași zi cu COVID-19: 'Am fost norocos si am avut doar simptome usoare'

După ce liderul PNL București, ministrul Violeta Alexandru, și liderul PNL Neamț, deputatul Mugur Cozmanciuc, au primit joi rezultate pozitive la testul COVID-19, și preşedintele PNL Harghita, Sebastian Buzilă, a anunţat joi seara că a fost testat pozitiv la SARS-CoV-2, urmând să stea în izolare 14 zile.

Citește și: Guvernul Orban crește datoria României la 47% din PIB. La 50% se pot îngheța salariile bugetarilor

"Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID-19. Voi petrece următoarele 14 zile în izolare, însă rămân aici, alături de voi. O să muncesc de acasă. Până în momentul de faţă am fost norocos şi am avut doar simptome uşoare, sunt încrezător că voi trece şi peste această perioadă. Acum o spun ca persoană afectată: respectaţi regulile cu stricteţe! Virusul nu ţine cont de cine suntem sau ce credem. Sănătate multă tuturor!", a scris liderul PNL Harghita pe Facebook.

De asemenea, secretarul general al PSD, senatorul Paul Stănescu, s-a infectat cu noul coronavirus și se tratează la domiciliu. Și președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, a fost testat pozitiv, luni, cu noul coronavirus. El este asimptomatic și s-a izolat acasă.