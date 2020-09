ALARMANT 14 profesori, confirmați cu Covid-19: 10 sunt din mediul preuniversitar

Paisprezece cadre didactice din judeţul Constanţa au fost diagnosticate cu COVID-19, iar dintre acestea zece sunt din învăţământul preuniversitar, iar patru din cel universitar. Deocamdată nu există elevi confirmaţi cu noul coronavirus. Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa (DJSC), Cristina Schipor, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că au fost făcut inspecţii în şcolile cu probleme, iar cele mai multe dintre acestea le-au rezolvat, relatează News.ro.

"Săptămâna trecută am făcut inspecţii la şcolile cu precădere cele pe care le ştiam că au probleme. În mare parte ele s-au conformat, şi-au rezolvat problemele. Cine a mai avut ceva de rezolvat, am dat termene, iar pentru noi acţiunea de control nu s-a terminat şi va fi pe toată perioada lunii septembrie”, a afirmat Cristina Schipor.

Ea a precizat că în municipiul Constanţa sunt 106 cadre medicale pentru cele 80 de şcoli, iar în judeţ primăriile pot încheia contracte cu medicii de familie.

"La nivelul oraşului Constanţa avem 106 cadre medicale, însemnând medici stomatologi, medici de medicină generală şi asistenţi, deci la un număr de 80 de şcoli oraşul Constanţa este acoperit cu cadre medicale. Puţin mai rău stăm în rural, dar legislaţia ne permite UAT-urilor, primarilor să facă contracte de prestări servicii pentru a beneficia şi şcolile din comunele lor, din localităţile lor, cu medicii de familie”, a transmis directorul DSPJ Constanţa.

Întrebată câte cadre didactice sunt infectate cu noul coronavirus, Cristina Schipor a răspuns: "Sunt 10 cadre didactice din preuniversitar şi patru din universitar şi au trei contacţi carantinaţi din cadre de învăţământ. Elevi nu avem la acest moment”.

Cristina Schipor a mai afirmat că zece şcoli din judeţul Constanţa nu au avizul DSP deoarece în localităţile respective nu există alimentare cu apă.

"Zece şcoli. Nu aveau avizul pentru că nu erau racordaţi la canalizare sau nu aveau apă, dar în urma vizitelor o parte din ele şi-au remediat problemele. Legislaţia pentru câteva luni le dă voie să-şi asigura aprovizionarea cu apă din nişte containere, s-au supus şi le-au asigurat, acum trebuie doar să aducă documentaţia să putem să îi avizăm”, a explicat Schipor.

Prezent la conferinţa de presă, prefectul judeţului Constanţa, George Niculescu, a spus că cele mai multe unităţi de învăţământ încep anul şcolar în scenariul întâi.

“Începem anul şcolar în scenariul întâi în marea majoritate a unităţilor de învăţământ din judeţul Constanţa, sperăm ca situaţia să nu se înrăutăţească, avem o rată de incidenţă bună în continuare, cred că vineri aveam 0,52, ştim bine că 1,5 este rata limită, deci suntem mult sub valorile impuse. Îmi doresc să rămânem aşa şi îmi doresc să avem un an şcolar fără niciun fel de probleme”, a transmis reprezentantul Guvernului în teritoriu.

De asemenea, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Sorin Mihai, a afirmat, în conferinţa de presă, că sunt unităţi care s-au organizat şi vor fi înainte propuneri de intrare pe scenariul întâi.

"Avem unităţi de învăţământ care s-au organizat în timp rapid şi vor înainta propuneri spre avizare şi aprobare de intrare pe scenariul întâi. Deja am înţeles că situaţia de la Cuza Vodă începe să se amelioreze şi este un lucru bun, dar acolo suntem bine organizaţi, am fost în teritoriu şi la Cuza Vodă, şi la Medgidia, am mai fost în această perioadă personal la Grădina, la Crucea, la Mihail Kogălniceanu şi voi merge în continuare oriunde voi afla că sunt anumite probleme pe care trebuie să le soluţionăm rapid”, a afirmat Sorin Mihai.