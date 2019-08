ALARMANT - 8 oameni au murit, in Romania, dupa ce au fost muscati de tantari

intepaturile de tantari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul cazurilor de infectie cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la opt, iar doua dintre persoanele infectate au murit. Decesele s-au inregistrat in judetele Calarasi si Buzau. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, in acest an, din iunie pana in 14 august, au fost inregistrate 8 cazuri de infectie cu virusul West Nile. S-au inregistrat doua decese, in judetele Calarasi si Buzau, conform Mediafax. Cazurile au fost inregistrate in judetele Galati, Calarasi, Tulcea, Buzau si in Capitala. Recomandarile specialistilor pentru populatie sunt: - sa evite expunerea la tantari, purtand haine cu maneci lungi si pantaloni lungi, - sa utilizeze subst ...