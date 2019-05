Alarmant! Un studiu arata ca 30% dintre romani si-au pierdut toti dintii naturali: "La 24 de ani, mai aveam doar cinci"

Dinti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un studiu arata ca 30% dintre romani si-au pierdut toti dintii naturali, de 3 ori mai mult decat media europeana. Cazuri sunt multe, spun medicii stomatologi la care ajuns pacienti cu grave probleme ale danturii. "Pacientul nu a primit educatia necesara acasa, nu s-a spalat pe dinti niciodata, s-a apucat de fumat la 12 ani, deja a inceput sa aiba niste carii foarte mari, s-a tot dus la dispensarul din sat si solutia, de fiecare data, a fost sa i se scoata dinti. Cand l-am cunoscut, el mai avea doar patru dinti in partea de sus si cam cinci dinti in partea de jos, la fel rupti sub gingie si cu niste gauri fantastice. A reusit performanta sa ramana fara dinti in gura la 24 de ani.", explica ...